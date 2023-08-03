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«Ювентус» обыграл мадридский «Реал» в товарищеском матче

«Ювентус» обыграл мадридский «Реал» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались итальянский «Ювентус» и испанский «Реал» Мадрид. Команды играли на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (Флорида, США). «Ювентус» одержал победу со счётом 3:1.

На первой минуте счёт открыл нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин. На 20-й минуте американский полузащитник Тимоти Веа увеличил преимущество итальянской команды. Ему ассистировал другой американец Уэстон Маккенни. Ещё до перерыва нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отыграл один мяч с передачи Тони Крооса. На 90+5-й минуте победную точку поставил сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович — 3:1.

«Ювентус» завершил сезон-2022\2023 итальянской Серии А на седьмом месте в турнирной таблице. «Реал», в свою очередь, стал вторым в чемпионате Испании.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
03 августа 2023, четверг. 02:30 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
3 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Кин – 1'   2:0 Веа – 20'   2:1 Винисиус Жуниор – 38'   3:1 Влахович – 90+5'
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