«Ювентус» обыграл мадридский «Реал» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались итальянский «Ювентус» и испанский «Реал» Мадрид. Команды играли на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (Флорида, США). «Ювентус» одержал победу со счётом 3:1.

На первой минуте счёт открыл нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин. На 20-й минуте американский полузащитник Тимоти Веа увеличил преимущество итальянской команды. Ему ассистировал другой американец Уэстон Маккенни. Ещё до перерыва нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отыграл один мяч с передачи Тони Крооса. На 90+5-й минуте победную точку поставил сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович — 3:1.

«Ювентус» завершил сезон-2022\2023 итальянской Серии А на седьмом месте в турнирной таблице. «Реал», в свою очередь, стал вторым в чемпионате Испании.