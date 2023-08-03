«Ювентус» обыграл мадридский «Реал» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались итальянский «Ювентус» и испанский «Реал» Мадрид. Команды играли на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (Флорида, США). «Ювентус» одержал победу со счётом 3:1.
На первой минуте счёт открыл нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин. На 20-й минуте американский полузащитник Тимоти Веа увеличил преимущество итальянской команды. Ему ассистировал другой американец Уэстон Маккенни. Ещё до перерыва нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отыграл один мяч с передачи Тони Крооса. На 90+5-й минуте победную точку поставил сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович — 3:1.
«Ювентус» завершил сезон-2022\2023 итальянской Серии А на седьмом месте в турнирной таблице. «Реал», в свою очередь, стал вторым в чемпионате Испании.
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