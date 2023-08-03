Источник: «Ювентус» заинтересован в трансфере экс-игрока «Барселоны» Тодибо

Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо заинтересовал итальянский «Ювентус», сообщает RMC Sport. Клуб из Турина обратился во французский клуб с запросом по поводу 23-летнего футболиста.
Тодибо подходит к важному сезону в своей карьере, так как собирается своим выступлением доказать, что он достоин вызова в сборную Франции на чемпионат Европы — 2024.
Начиная с сезона 2021/2022 молодой игрок стал одной из незаменимых частей для команды с юга Франции. В минувшем сезоне защитник выступил в 46 матчах за клуб во всех турнирах, в том числе поучаствовал в походе команды до четвертьфинала Лиги конференций.
Прежде чем перейти в «Ниццу» француз два года провёл за «Барселону», но за два сезона смог лишь поучаствовать в пяти официальных матчах за команду.
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