«Челси» и «Боруссия» не смогли выявить победителя в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались команда Английской Премьер-лиги «Челси» и дортмундская «Боруссия» из Бундеслиги. Встреча закончилась ничейным результатом со счётом 1:1.
На 80-й минуте счёт открыл Мариус Вольф из немецкого клуба. А спустя девять минут ответил голом Мэйсон Бёрстоу.
В следующем товарищеском матче «Боруссия» сыграет с «Аяксом» из Амстердама. У «Челси» же турне по США окончено. В первом матче английской Премьер-лиги нового сезона «синие» сыграют с «Ливерпулем», а «Боруссия» в Бундеслиге — с «Кёльном».
В прошедшем сезоне чемпионата Англии «Челси» финишировал на 12-й строчке турнирной таблицы. «Боруссия» заняла второе место. В межсезонье английский клуб возглавил аргентинский специалист Маурисио Почеттино.
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