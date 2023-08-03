Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» и «Боруссия» не смогли выявить победителя в товарищеском матче

«Челси» и «Боруссия» не смогли выявить победителя в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались команда Английской Премьер-лиги «Челси» и дортмундская «Боруссия» из Бундеслиги. Встреча закончилась ничейным результатом со счётом 1:1.

На 80-й минуте счёт открыл Мариус Вольф из немецкого клуба. А спустя девять минут ответил голом Мэйсон Бёрстоу.

В следующем товарищеском матче «Боруссия» сыграет с «Аяксом» из Амстердама. У «Челси» же турне по США окончено. В первом матче английской Премьер-лиги нового сезона «синие» сыграют с «Ливерпулем», а «Боруссия» в Бундеслиге — с «Кёльном».

В прошедшем сезоне чемпионата Англии «Челси» финишировал на 12-й строчке турнирной таблицы. «Боруссия» заняла второе место. В межсезонье английский клуб возглавил аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
03 августа 2023, четверг. 03:30 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Вольф – 80'   1:1 Бёрстоу – 89'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023