Карло Анчелотти оценил предсезонную подготовку «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил степень готовности команды к сезону.

«Оценка предсезонной подготовки? 6 из 10. Мы должны исправить нашу игру в обороне, мы должны обороняться лучше. Эту проблему нужно решить», – сказал Анчелотти на пресс-конференции после матча с «Ювентусом».

«Ювентус» одержал победу со счётом 3:1.

На первой минуте счёт открыл нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин. На 20-й минуте американский полузащитник Тимоти Веа увеличил преимущество итальянской команды. Ему ассистировал другой американец Уэстон Маккенни. Ещё до перерыва нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отыграл один мяч с передачи Тони Крооса. На 90+5-й минуте победную точку поставил сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович — 3:1.