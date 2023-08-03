Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в товарищеском матче

«Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались две команды чемпионата Испании – мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Встреча закончилась ничейным результатом со счётом 0:0.

В следующем товарищеском матче «Атлетико» сыграет с «Севильей». У «Реал Сосьедада» же впереди матч с «Бетисом». В первом матче чемпионата Испании нового сезона «матрасники» примут «Гранаду», а «Реал Сосьедад» дома встретит «Жирону».

«Матрасники» неплохо провели сезон-2022/2023 в Примере и даже претендовали на вторую строчку, но по итогам заняли третье место. На протяжении всего розыгрыша мадридцы были эффективны в атаке – забили 70 голов, а также надёжны в обороне – пропустили 33 мяча (меньше только у «Барселоны»).

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
03 августа 2023, четверг. 04:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
0 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023