«Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались две команды чемпионата Испании – мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Встреча закончилась ничейным результатом со счётом 0:0.

В следующем товарищеском матче «Атлетико» сыграет с «Севильей». У «Реал Сосьедада» же впереди матч с «Бетисом». В первом матче чемпионата Испании нового сезона «матрасники» примут «Гранаду», а «Реал Сосьедад» дома встретит «Жирону».

«Матрасники» неплохо провели сезон-2022/2023 в Примере и даже претендовали на вторую строчку, но по итогам заняли третье место. На протяжении всего розыгрыша мадридцы были эффективны в атаке – забили 70 голов, а также надёжны в обороне – пропустили 33 мяча (меньше только у «Барселоны»).