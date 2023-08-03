Карло Анчелотти высказался о травме Арды Гюлера

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о травме турецкого новичка команды Арды Гюлера.
«Травма Гюлера? Всё не так серьезно. Думаю, он пропустит максимум месяц», – сказал Анчелотти на пресс-конференции после матча с «Ювентусом».
Арда Гюлер — воспитанник «Генчлербирлиги». В академии этого турецкого клуба он находился с 2014 по 2019 год, а затем оказался в «Фенербахче», за основную команду которого забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Также на его счету участие в четырёх играх за сборную Турции. Контракт полузащитника с «Фенербахче» действовал до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 15 млн.
«Ювентус» одержал победу со счётом 3:1. На первой минуте счёт открыл нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин. На 20-й минуте американский полузащитник Тимоти Веа увеличил преимущество итальянской команды. Ему ассистировал другой американец Уэстон Маккенни. Ещё до перерыва нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отыграл один мяч с передачи Тони Крооса. На 90+5-й минуте победную точку поставил сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович — 3:1.
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