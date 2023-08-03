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Лионель Месси эмоционально отреагировал на свой дубль в матче с «Орландо»

Лионель Месси эмоционально отреагировал на свой дубль в матче с «Орландо»
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выложил новый пост после победы своей команды в Кубке Лиг над «Орландо Сити» со счётом 3:1.

«Отличная игра, я так рад победе! Спокойной ночи, Майами», – написал Месси в социальной сети.

На седьмой минуте отличился нападающий хозяев Лионель Месси. На 71-й минуте аргентинец оформил дубль. Также с пенальти за победителей забил Хосеф Мартинес на 51-й минуте. У гостей единственный игрок дважды отличился. Сесара Араухо забил на 17-й и 90+8-й минутах встречи, но второй забитый мяч отменили после просмотра ВАР.

В Кубке Лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе «Интер Майами» одержал две победы. В 1-м туре команда обыграла мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, во 2-м туре победила «Атланту Юнайтед» — 4:0. Таким образом, «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3. В свою очередь, «Орландо Сити» возглавил группу Юг 2. Команда выиграла у «Хьюстон Динамо» (1:1, 5:4 по пенальти) и у мексиканского «Сантос Лагуна» (3:2).

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