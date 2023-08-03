«Севилья» переиграла «Бетис» благодаря голу в компенсированное время

Завершился товарищеский матч, в котором встречались две команды чемпионата Испании – «Севилья» и «Бетис». Встреча закончилась победой «Севильи» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит в компенсированное время. Автором забитого мяча стал Юссеф Эн-Несири. Он отличился на 90+2-й минуте встречи. Автором голевой передачи стал бразильский полузащитник Фернандо.

В следующем товарищеском матче мадридский «Атлетико» сыграет с «Севильей». У «Бетиса» впереди матч с «Реалом Сосьедад». В первом матче чемпионата Испании нового сезона «Севилья» примет «Валенсию», а «Бетис» отправится к «Вильярреалу».

В прошедшем сезоне чемпионата Испании «Севилья» финишировал на 12-й строчке турнирной таблицы. «Бетис» занял шестое место.