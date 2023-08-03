Очередной дубль Месси, Вендел в заявке «Зенита» на РПЛ. Главное к утру

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси снова оформил дубль, бразильский полузащитник «Зенита» Вендел всё-таки включён в состав команды на матчи РПЛ, медийная команда 2DROTS вышла в следующую стадию Кубка России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Дубль Лионеля Месси принёс «Интер Майами» победу над «Орландо» в матче Кубка лиг.
2. Вендел появился в заявке «Зенита» на сезон Российской Премьер-Лиги.
3. 2DROTS уверенно обыграл «Сахалин» и вышел в следующий раунд Кубка России.
4. «Аль-Хиляль» не смог включить Малкома в заявку из-за проблем с переводом денег «Зениту».
5. «Байер» изучает возможность трансфера Азмуна в «Зенит» в условиях санкций против России.
6. Никита Шабалкин впервые высказался после драки, из-за которой попал в больницу.
7. Касаткина взяла только четыре гейма у Свитолиной на турнире в Вашингтоне.
8. Фарерский «КИ Клаксвик», выбивший «Ференцварош» Черчесова, вышел в следующий раунд ЛЧ.
9. Украинский судья обвинил коллег в попытке подкупа перед финалом Еврокубка УНИКС — «Монако».
10. Источник: «Спартак» может отдать Мелёшина в аренду, если подпишет нового нападающего.
- 3 августа 2023
-
09:10
-
09:08
-
09:03
-
09:00
-
08:55
-
08:49
-
08:30
-
08:30
-
08:07
-
07:33
-
07:24
-
07:09
-
06:51
-
06:38
-
06:18
-
06:11
-
06:05
-
05:48
-
05:39
-
05:35
-
04:44
-
04:38
-
04:18
-
04:12
-
03:56
-
03:29
-
03:20
-
03:15
-
03:03
-
03:02
-
02:46
-
02:42
-
02:25
-
02:18
-
02:08