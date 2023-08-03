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Очередной дубль Месси, Вендел в заявке «Зенита» на РПЛ. Главное к утру

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси снова оформил дубль, бразильский полузащитник «Зенита» Вендел всё-таки включён в состав команды на матчи РПЛ, медийная команда 2DROTS вышла в следующую стадию Кубка России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Дубль Лионеля Месси принёс «Интер Майами» победу над «Орландо» в матче Кубка лиг.

2. Вендел появился в заявке «Зенита» на сезон Российской Премьер-Лиги.

3. 2DROTS уверенно обыграл «Сахалин» и вышел в следующий раунд Кубка России.

4. «Аль-Хиляль» не смог включить Малкома в заявку из-за проблем с переводом денег «Зениту».

5. «Байер» изучает возможность трансфера Азмуна в «Зенит» в условиях санкций против России.

6. Никита Шабалкин впервые высказался после драки, из-за которой попал в больницу.

7. Касаткина взяла только четыре гейма у Свитолиной на турнире в Вашингтоне.

8. Фарерский «КИ Клаксвик», выбивший «Ференцварош» Черчесова, вышел в следующий раунд ЛЧ.

9. Украинский судья обвинил коллег в попытке подкупа перед финалом Еврокубка УНИКС — «Монако».

10. Источник: «Спартак» может отдать Мелёшина в аренду, если подпишет нового нападающего.