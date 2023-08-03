Экс-помощник Бердыева Кафанов подробно объяснил, почему Буффон не перешёл в «Рубин»

Бывший тренер казанского «Рубина» Виталий Кафанов рассказал о несостоявшемся трансфере голкипера Джанлуиджи Буффона.

«За несколько лет до того, как была возможность взять Буффона в «Рубин», начал создавать нашу вратарскую тренерскую организацию и объединять всех российских тренеров вратарей. Много говорил о том, что надо развивать наших российских вратарей — и наша школа опять должна стать одной из лучших. Сам мечтал работать с таким вратарём как Буффон. Во-первых, потому что он — великий. Во-вторых, работать с ним было бы очень легко, он сам мог бы себя готовить к играм. Не было речи о том, чтобы его чему-то научить. Надо было просто ничего не испортить. Есть вратари, которым надо просто не мешать — не перегружать и полностью доверять их самостоятельной подготовке к матчам. Работать с таким вратарём, безусловно, было бы несложно. С другой стороны, мы много лет говорили с тренерами вратарей России, что надо развивать вратарскую российскую школу. И если бы пригласил Буффона в «Рубин» — для того, чтобы он приехал, надо было просто дать своё согласие — то, во-первых, перекрыл бы дорогу российским вратарям, которые были тогда в «Рубине», и, во-вторых, мои бы коллеги меня не поняли. Сам говорю о том, что надо все силы вложить в развитие российских вратарей, а сам приглашаю такого большого вратаря. Это противоречило бы тому, за что ратовал», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.