Экс-помощник Бердыева Кафанов подробно объяснил, почему Буффон не перешёл в «Рубин»

Бывший тренер казанского «Рубина» Виталий Кафанов рассказал о несостоявшемся трансфере голкипера Джанлуиджи Буффона.
«За несколько лет до того, как была возможность взять Буффона в «Рубин», начал создавать нашу вратарскую тренерскую организацию и объединять всех российских тренеров вратарей. Много говорил о том, что надо развивать наших российских вратарей — и наша школа опять должна стать одной из лучших. Сам мечтал работать с таким вратарём как Буффон. Во-первых, потому что он — великий. Во-вторых, работать с ним было бы очень легко, он сам мог бы себя готовить к играм. Не было речи о том, чтобы его чему-то научить. Надо было просто ничего не испортить. Есть вратари, которым надо просто не мешать — не перегружать и полностью доверять их самостоятельной подготовке к матчам. Работать с таким вратарём, безусловно, было бы несложно. С другой стороны, мы много лет говорили с тренерами вратарей России, что надо развивать вратарскую российскую школу. И если бы пригласил Буффона в «Рубин» — для того, чтобы он приехал, надо было просто дать своё согласие — то, во-первых, перекрыл бы дорогу российским вратарям, которые были тогда в «Рубине», и, во-вторых, мои бы коллеги меня не поняли. Сам говорю о том, что надо все силы вложить в развитие российских вратарей, а сам приглашаю такого большого вратаря. Это противоречило бы тому, за что ратовал», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 3 августа 2023
-
09:10
-
09:08
-
09:03
-
09:00
-
08:55
-
08:49
-
08:30
-
08:30
-
08:07
-
07:33
-
07:24
-
07:09
-
06:51
-
06:38
-
06:18
-
06:11
-
06:05
-
05:48
-
05:39
-
05:35
-
04:44
-
04:38
-
04:18
-
04:12
-
03:56
-
03:29
-
03:20
-
03:15
-
03:03
-
03:02
-
02:46
-
02:42
-
02:25
-
02:18
-
02:08