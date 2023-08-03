Андре Онана мог перейти в «Челси» или «Тоттенхэм» до «МЮ»

Голкипер Андре Онана мог стать игроком «Челси» или «Тоттенхэм Хотспур» до трансфера в «Манчестер Юнайтед» из «Интера». Об этом рассказал агент игрока Альберт Ботинс.
«Все началось несколько месяцев назад. В апреле многие спрашивали об игроке. «Тоттенхэм», например, запросил информацию. У «Челси» был очень большой интерес. Были встречи в Лондоне, и «Челси» также встретился с «Интером», но Тен Хаг был ключевым компонентом перед переходом в «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Ботинса Calciomercato.
Напомним, Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно из «Интера». Сообщалось, что «красные дьяволы» заплатят итальянскому клубу € 55 млн за трансфер Онана. Контрактное соглашение камерунского голкипера с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2028 года.
- 3 августа 2023
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