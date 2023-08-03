Гагнидзе: мне ещё рано думать о переходе в топовую европейскую лигу, нужно развиваться

Полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе высказался о планах на свою карьеру, отметив, что хотел бы однажды поиграть в одном из чемпионатов Англии, Испании или Италии, но заявил, что для этого ему для начала проявить себя в РПЛ, где он может получить хороший опыт в своём клубе.
«На мой взгляд, все футболисты мечтают однажды попасть в АПЛ. Я не исключение. Но по стилю мне больше подходят Испания и Италия. Поэтому, наверное, хотел бы поиграть сначала там. Но мне ещё рано думать о переходе в топовую европейскую лигу. Сначала нужно проявить себя здесь, развиваться. Сейчас я получаю огромный опыт в «Динамо», играю и тренируюсь с сильными футболистами.
Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в будущем я смогу переехать в Европу. Но это произойдёт только в том случае, если я буду полностью готов. Моя задача — играть хорошо и результативно, быть полезным для клуба и сборной. А моим будущим занимается мой агент. Если предложение поступит, это будет хорошо и для меня, и для «Динамо», — приводит слова Гагнидзе «РБ Спорт».
- 3 августа 2023
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