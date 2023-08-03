Полузащитник «Динамо» Гагнидзе рассказал, как в Грузии относятся к его выступлениям в РПЛ
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Полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе рассказал, как его семья относится к тому, что футболист продолжает играть за клуб РПЛ, признавшись, что ему просто советуют продолжать играть и получать удовольствие.
«Как сейчас моя семья относится к тому, что я играю в РПЛ? Мне говорят: «Играй в футбол». Понятно, что есть разные моменты, но они советуют играть в футбол и получать наслаждение.
Оказывалось ли на моих родителей давление со стороны общественности? Нет, ничего такого не было», — приводит слова Гагнидзе «РБ Спорт».
20-летний Гагнидзе находится в системе «Динамо» с 2021 года. В нынешнем сезоне грузинский полузащитник сыграл за московский клуб в двух матчах, не отметившись результативными действиями.
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