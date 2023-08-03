«ПСЖ» не остановится на покупках Дембеле и Рамуша и хочет приобрести ещё двух форвардов

Французский «ПСЖ» всерьёз намерен усилить атакующую линию команды в текущее трансферное окно. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, парижане уже согласовали переходы в клуб вингера «Барселоны» Усмана Дембеле и нападающего лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуша, однако в руководстве французского гранда хотят приобрести ещё двух форвардов — Брэдли Баркола из «Лиона» и Рандаля Коло Муани из «Айнтрахта».

За 20-летнего Баркола «ПСЖ» уже предложил «Лиону» около € 30 млн, однако клуб настроен получить за своего игрока больше.

24-летний Коло Муани является одним из приоритетных вариантов парижан для усиления состава, так как он соответствует новой политике клуба по подписанию молодых французских футболистов.

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