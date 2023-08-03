Мбаппе обратился к Буффону, который завершил карьеру

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе обратился к легендарному итальянскому голкиперу Джанлуиджи Буффону, который объявил о завершении карьеры. В сезоне-2018/2019 футболисты пересеклись в «ПСЖ».
«Для меня было огромной честью встретиться с вами и пересечься с вашей легендарной карьерой. Золотой человек, дававший ценные советы, которые я сохраню на всю жизнь. Всего доброго и огромное спасибо», — написал Мбаппе в своём «твиттере».
Джанлуиджи Буффон — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ».
После французского периода карьеры, растянувшегося на два года, Буффон сначала вернулся в «Ювентус», а уже оттуда в 2021 году перешёл в «Парму».
В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.
- 3 августа 2023
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