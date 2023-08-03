Аллегри назвал главную цель «Ювентуса» на новый сезон

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о целях своей команды на новый сезон, отметив, что туринцы хотят вернуться в Лигу чемпионов.

«Цель на сезон? Мы начали наш путь. Несмотря на то что мы получили право участвовать в еврокубках в прошлом сезоне, нас там не будет. Мы должны обойтись без этого и сосредоточиться на игре в лиге, чтобы снова принять участие в самом важном турнире в сезоне-2024/2025», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

Напомним, в прошлом сезоне «Ювентус» был лишён нескольких очков в турнирной таблице чемпионата Италии, из-за чего занял место, дающее право играть в Лиге конференций, однако позже туринцы были полностью исключены из еврокубков на следующий сезон.

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