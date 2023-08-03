Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри назвал главную цель «Ювентуса» на новый сезон

Аллегри назвал главную цель «Ювентуса» на новый сезон
Комментарии

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о целях своей команды на новый сезон, отметив, что туринцы хотят вернуться в Лигу чемпионов.

«Цель на сезон? Мы начали наш путь. Несмотря на то что мы получили право участвовать в еврокубках в прошлом сезоне, нас там не будет. Мы должны обойтись без этого и сосредоточиться на игре в лиге, чтобы снова принять участие в самом важном турнире в сезоне-2024/2025», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

Напомним, в прошлом сезоне «Ювентус» был лишён нескольких очков в турнирной таблице чемпионата Италии, из-за чего занял место, дающее право играть в Лиге конференций, однако позже туринцы были полностью исключены из еврокубков на следующий сезон.

Материалы по теме
Источник: «Ювентус» заинтересован в трансфере экс-игрока «Барселоны» Тодибо

Рабьо надел на себя подаренную голову лошади

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023