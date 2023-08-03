Колыванов: Россия устала от того, что одна команда доминирует на протяжении пяти лет

Бывший нападающий московского «Динамо», ныне главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов считает, что в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 не будет доминирования «Зенита». По его мнению, «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» готовы навязать конкуренцию сине-бело-голубым.
«Думаю, в этом году в РПЛ будет интрига, судя по тому, что я увидел в первых двух турах. «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» создадут в этом году проблемы для «Зенита». Не хочется, чтобы за четыре-пять туров до конца всё становилось понятно. Россия устала от того, что одна команда доминирует на протяжении пяти лет.
«Краснодар» рано или поздно всё равно «отвалится», я считаю. Команда достаточно крепкая, но за первое место бороться не будет однозначно. Но это моё мнение. «Спартак» же сейчас воодушевлён, вытащили победу в первом матче, когда проигрывали, вторая игра у них тоже получилась непростая. Но по классу, если не брать оборону, красно-белые очень сильны. Средняя линия и атака — очень хорошие», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».
- 3 августа 2023
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