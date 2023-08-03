Кафанов: Буффон — великий. Правильно распорядился талантом, который дал ему боженька

Известный тренер вратарей Виталий Кафанов высказался о таланте итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона.

«Первое слово, которое приходит на ум о Буффоне — великий. Когда говорят о ком-то великий, в этом слове собрано столько всего хорошего, что дано не всем. Хочу сказать, что раз он прожил такую яркую карьеру, значит, всё в своей жизни сделал правильно — правильно распорядился талантом, который дал ему боженька. К сожалению, в футболе и спорте много примеров, когда не все талантливые люди реализуют себя на все 100 процентов. Джанлуиджи смог.

Даже в конце карьеры он сделал шаг, на который тоже способны не все большие спортсмены — вернулся в город, где начинал свою карьеру. Дело не в том, чтобы продлить свою карьеру. Уверен, что он мог это сделать и в другом клубе. Своим решением он хотел отблагодарить жителей этого маленького города за ту карьеру, которая началась в «Парме». Это очень по-человечески», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.