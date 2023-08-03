«Аппетит приходит во время еды». Капитан 2DROTS Скляр — о победе над «Сахалином» в Кубке

Капитан 2DROTS Валтер Скляр Эдамс прокомментировал победу над «Сахалином» в матче 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Напомним, встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу 2DROTS. Медийная команда вышла в следующий раунд Кубка России.

«Нет такого, что будничная победа. Но аппетит приходит во время еды. Победа на профессиональном уровне — это всегда круто. Сейчас задача пройти как можно дальше.

Что касается соперника, «Сахалин» — середняк Второй лиги. Получился хороший и боевой матч. Но мы были сильнее каждую минуту матча», — сказал Скляр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что ещё одна медиакоманда — «Амкал» — также вышла в стадию 1/128 финала Кубка России.