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Агент Буффона: у Джанлуиджи не было никаких контактов с российскими клубами

Агент Буффона: у Джанлуиджи не было никаких контактов с российскими клубами
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Футбольный агент Сильвано Мартина, представляющий интересы бывшего голкипера туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона, рассказал, что у голкипера никогда не было контактов с российскими клубами.

«Честно говоря, у него не было никаких контактов с российскими клубами. Возможно, они не думали об этом, поскольку он уже играл в топ-клубе», — приводит слова Мартины «РИА Новости Спорт».

45-летний Буффон объявил о завершении карьеры вчера, 2 августа. Последней командой итальянского голкипера стала «Парма». Большую часть клубной карьеры Буффон защищал цвета «Ювентуса». Также вратарь успел поиграть за французский «ПСЖ».

За свою карьеру Буффон выиграл 29 трофеев, став чемпионом мира в составе сборной Италии.

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