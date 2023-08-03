Туфан Садыгов высказался о работе Андрея Талалаева в «Химках»

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий подмосковные «Химки», поделился мнением о работе главного тренера химчан Андрея Талалаева, отметив, что у специалиста определённо есть кредит доверия.

«Наверное, рановато давать оценку работе Талалаева. Он всего три месяца в клубе. В любом случае команда догонит лидеров. Я в этом уверен. Есть ли у Талалаева кредит доверия? Всякое, конечно, бывает. Но у него контракт с «Химками» на пять лет. Не было бы доверия — не было бы такого контракта», — приводит слова Садыгова «РБ Спорт».

Талалаев возглавил «Химки» по ходу прошлого сезона. Под руководством специалиста подмосковный клуб вылетел из РПЛ. В трёх матчах Первой лиги в нынешнем сезоне «Химки» одержали одну победу и потерпели два поражения.