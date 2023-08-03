Глава 2DROTS — о победах в Кубке: как к этому можно привыкнуть? За тобой следит вся страна

Глава 2DROTS Евгений Бабенко высказался об успешных результатах команды в матчах Кубка России. Напомним, накануне 2DROTS обыграли «Сахалин» (2:0) в матче 1/256 финала Кубка России. В прошлом сезоне 2DROTS также прошли несколько стадий в Кубке.

«Может быть, победа кажется будничной, потому что мы бурно отпраздновали в раздевалке. Включили победную песню и оставили все силы. Ждали год, чтобы вернуться к играм в Кубке. Очень рад, что получилось пройти в следующую стадию. Едем в Муром (следующая игра у 2DROTS в Кубке с «Муромом». — Прим. «Чемпионата»). Цели? Решаем задачи по мере их поступления.

Привыкли ли мы? Как к этому можно привыкнуть? Мы сыграли всего два матча в прошлом году и вылетели по пенальти. Кубок России — официальный турнир, за тобой следит вся страна по телевизору, а «Чемпионат» берёт у тебя интервью после матча. К этому нельзя привыкнуть. Мы счастливы оказаться здесь. Рад, что команда показывает хороший футбол», — сказал Бабенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.