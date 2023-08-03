«Ахмат» объявил о подписании полузащитника сборной Болгарии

Легионер из Болгарии Светослав Ковачев стал игроком «Ахмата». Игрок присоединился к грозненцам на правах аренды до конца нынешнего сезона, информирует официальный сайт клуба.
«Ахмат» имеет опцию выкупа прав на игрока. Стороны смогут заключить полноценный контракт по окончании сезона-2023/2024.
«Мы приветствуем Светослава в нашей команде, желаем ярких игр и голов!» — написала пресс-служба «Ахмата».
В прошлогоднем чемпионате Болгарии Ковачев выступал за «Арду», в составе которой сыграл 35 матчей, включая регулярный турнир и матчи плей-офф. На счету Светослава восемь голов и три результативные передачи. Он выступает на позиции атакующего полузащитника.
Ковачев заигран за юношеские и молодёжные сборные Болгарии. Также он провёл четыре матча за главную национальную команду.
- 3 августа 2023
-
13:42
-
13:38
-
13:17
-
13:12
-
13:06
-
13:06
-
12:56
-
12:47
-
12:38
-
12:30
-
12:27
-
12:19
-
12:16
-
12:06
-
12:00
-
11:52
-
11:48
-
11:47
-
11:30
-
11:19
-
11:15
-
11:08
-
11:00
-
10:54
-
10:41
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:57
-
09:52
-
09:43
-
09:39