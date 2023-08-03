«Ахмат» объявил о подписании полузащитника сборной Болгарии

Легионер из Болгарии Светослав Ковачев стал игроком «Ахмата». Игрок присоединился к грозненцам на правах аренды до конца нынешнего сезона, информирует официальный сайт клуба.

«Ахмат» имеет опцию выкупа прав на игрока. Стороны смогут заключить полноценный контракт по окончании сезона-2023/2024.

«Мы приветствуем Светослава в нашей команде, желаем ярких игр и голов!» — написала пресс-служба «Ахмата».

В прошлогоднем чемпионате Болгарии Ковачев выступал за «Арду», в составе которой сыграл 35 матчей, включая регулярный турнир и матчи плей-офф. На счету Светослава восемь голов и три результативные передачи. Он выступает на позиции атакующего полузащитника.

Ковачев заигран за юношеские и молодёжные сборные Болгарии. Также он провёл четыре матча за главную национальную команду.