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«Ахмат» объявил о подписании полузащитника сборной Болгарии

«Ахмат» объявил о подписании полузащитника сборной Болгарии
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Легионер из Болгарии Светослав Ковачев стал игроком «Ахмата». Игрок присоединился к грозненцам на правах аренды до конца нынешнего сезона, информирует официальный сайт клуба.

«Ахмат» имеет опцию выкупа прав на игрока. Стороны смогут заключить полноценный контракт по окончании сезона-2023/2024.

«Мы приветствуем Светослава в нашей команде, желаем ярких игр и голов!» — написала пресс-служба «Ахмата».

В прошлогоднем чемпионате Болгарии Ковачев выступал за «Арду», в составе которой сыграл 35 матчей, включая регулярный турнир и матчи плей-офф. На счету Светослава восемь голов и три результативные передачи. Он выступает на позиции атакующего полузащитника.

Ковачев заигран за юношеские и молодёжные сборные Болгарии. Также он провёл четыре матча за главную национальную команду.

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