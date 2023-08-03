Евсеев: избежит ли «Факел» вылета? На нас крест поставили? Мы такие же, как и 15 других

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев высказался о планах команды на нынешний сезон, отметив, что в клубе не думают о возможном вылете из РПЛ, так как не считают себя хуже других коллективов чемпионата России.

«Какие цели на сезон и получится ли у нас избежать вылета? По целям — это к руководству. А по поводу второго вопроса — вы что, на нас уже крест поставили? Может, мы в новом сезоне будем бороться за лидирующие места, кто знает? Мы такая же команда, как и 15 остальных», — приводит слова Евсеева Sport24.

В прошлом сезоне «Факел» боролся за сохранение места в РПЛ в стыковых матчах. В двух матчах нового розыгрыша чемпионата России воронежская команда потерпела два поражения. 6 августа «Факел» на выезде сыграет с «Балтикой» в 3-м туре РПЛ.