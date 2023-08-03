Марокко — Колумбия: стартовые составы на матч женского ЧМ-2023

Сегодня, 3 августа, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встретятся сборные Марокко и Колумбии. Игра пройдёт на стадионе «Перт Ректангулар» (Перт, Австралия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 по московскому времени.
Команды объявили стартовые составы на матч:
Женская сборная Марокко: Эр-Рмичи, Аль Хадж, Эль Чад, Бензина, Редуани, Озрауи, Наккач, Чеббак, Тагнау, Лахмари, Джраиди.
Женская сборная Колумбии: Перез, Каролина Ариас, Даниэла Ариас, Карабалль, Венегас, Монтоя, Сантос, Усме Кайседо, Рамирез.
Соперниками Колумбии и Марокко по группе являются сборные Южной Кореи и Германии.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 3 августа 2023
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