Диего Коста объяснил, почему играл за сборную Испании, а не Бразилии

Нападающий Диего Коста рассказал, почему в своё время принял решение на международном уровне играть за сборную Испании, а не за национальную команду Бразилии.

«Почему я решил играть за Испанию? Я говорил, что хотел играть с этими футболистами. Я бразилец и чувствую себя бразильцем, но Испания — мой дом, сегодня я всё ещё здесь. Люди хотели видеть меня в составе сборной, я был этому рад. Так бы поступил любой футболист.

Как объяснить людям, что человек, родившийся где-то далеко, может играть за их сборную? Например, когда я приезжаю в свой родной город, я не вижу себя живущим там. Мой дом — Испания. Я уезжаю в отпуск, а когда возвращаюсь, чувствую себя здесь очень комфортно. Если ты перейдёшь в другую сборную, то это повысит твой статус, но в финансовом плане это не даст тебе ничего. В Бразилии меня критиковали гораздо сильнее. Всё случается, время лечит всё», — приводит слова Косты Relevo.