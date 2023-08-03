Марокко — Колумбия: марокканки открыли счёт в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 3 августа, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встречаются сборные Марокко и Колумбии. Игра проходит на стадионе «Перт Ректангулар» (Перт, Австралия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 по московскому времени.

Сборная Марокко открыла счёт в концовке первого тайма. Автором быстрого гола стала Анисса Лахмари, которая добила мяч в ворота после неудачного пенальти от другой марокканской футболистки. Текущий счёт в матче — 1:0.

Соперниками Колумбии и Марокко по группе являются сборные Южной Кореи и Германии.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.