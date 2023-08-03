Марокко — Колумбия: марокканки открыли счёт в матче женского ЧМ-2023
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Сегодня, 3 августа, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встречаются сборные Марокко и Колумбии. Игра проходит на стадионе «Перт Ректангулар» (Перт, Австралия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 по московскому времени.
Сборная Марокко открыла счёт в концовке первого тайма. Автором быстрого гола стала Анисса Лахмари, которая добила мяч в ворота после неудачного пенальти от другой марокканской футболистки. Текущий счёт в матче — 1:0.
ЧМ-2023 (ж). Группа H. 3-й тур
03 августа 2023, четверг. 13:00 МСК
Марокко (ж)
Окончен
1 : 0
Колумбия (ж)
1:0 Lahmari – 45+4'
Соперниками Колумбии и Марокко по группе являются сборные Южной Кореи и Германии.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
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