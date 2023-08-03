Кутепов: у Тедеско был не совсем спартаковский футбол, но я вспоминаю то время с теплотой

Бывший защитник московского «Спартака» Илья Кутепов поделился воспоминаниями об игре под руководством немецкого тренера Доменико Тедеско, который сейчас возглавляет сборную Бельгии. Футболист признался, что с теплотой вспоминает тот период.
«У Тедеско был не совсем спартаковский футбол, да. Но зато был результат, заняли второе место. Вспоминаю то время с теплотой. Плюс в то время был не только Доменико, но и в его штабе были сильные профессионалы, с кем до сих пор общаюсь, — например, тренер по физподготовке Чепзанович, который работает в сборной Бельгии. Общаемся, переписываемся, вспоминаем былое», — приводит слова Кутепова «РБ Спорт».
Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019 года по июнь 2021 года. При нём команда не завоевала ни одного трофея.
- 3 августа 2023
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