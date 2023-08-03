Ловчев высказался о новичке «Спартака» Тео Бонгонда

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о новичке красно-белых Тео Бонгонда. По его мнению, бельгиец — качественный футболист, но ему нужно больше играть на команду. Также Ловчев раскритиковал Бонгонда за то, что тот не отдал пас на Квинси Промеса в матче с «Балтикой» (2:1).
«Персонально по Бонгонда. Играет очень интересно, активен, есть техника и удар. Но я не понял момента, когда он и Промес выходили к воротам и Бонгонда не отдал — а Квинси был в более выгодной позиции. Я понимаю, что все хотят себя проявить и забить, но на табло не только фамилии игроков, там крупно написано название твоей команды. Тем более к Бонгонда есть вопросы, что Промес ему отдал голевую. Дорогой Бонгогда, мы поняли, что ты хотел показаться публике, что ты умеешь кое-что, но футбол — игра коллективная. И если бы в том моменте был гол, счёт в конце был бы 3:0 и никакой нервотрёпки бы не было. А так вторую домашнюю игру надо было вытаскивать на жилах — начинаются мучения, а я слышу разговоры о чемпионстве», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 3 августа 2023
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