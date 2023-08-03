ЦСКА не может расплатиться с «Пахтакором» за переход Файзуллаева из-за санкций

Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман рассказал, что из-за санкций ЦСКА не может расплатиться за переход полузащитника Аббосбека Файзуллаева. Функционер отметил, что трансфер лишь задерживается, а не отменяется.

«Мы попрощались давно с Файзуллаевым. Надеемся, что он сможет проявить себя в ЦСКА, но сейчас есть трудности по оплате. Из-за санкций ЦСКА не может проплатить, поэтому всё немного задерживается. Думаю, всё будет хорошо, но такие трудности есть. Мы свою часть выполнили и попрощались с нашим воспитанником, дальше уже работает ЦСКА», — приводит слова Адисмана Sport24.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Файзуллаев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «3+1». В «Пахтакоре» сообщали, что уже попрощались с вингером.