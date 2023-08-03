Дасаев: благодарность людям, которые помнят историю и делают матчи легенд сборной России

Призёр чемпионата Европы в составе сборной СССР Ринат Дасаев выразил благодарность за организацию матчей легенд российского футбола. Напомним, 18 августа состоится матч, в котором легенды сборной России сыграют с ветеранами московского «Спартака». Дасаев не исключил, что будет на тренерской скамейке в этом матче.

«Пока не знаю, увидите ли вы меня на тренерской скамейке. Если пригласят, то я с удовольствием приду. Проведение таких матчей — хорошая идея. Есть люди, которые ещё помнят историю нашего футбола. Им благодарность, что они вспоминают и делают такие матчи легенд сборной России, «Спартака», «Зенита». Считаю, что это хорошая идея», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.