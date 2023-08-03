Дасаев: благодарность людям, которые помнят историю и делают матчи легенд сборной России
Поделиться
Призёр чемпионата Европы в составе сборной СССР Ринат Дасаев выразил благодарность за организацию матчей легенд российского футбола. Напомним, 18 августа состоится матч, в котором легенды сборной России сыграют с ветеранами московского «Спартака». Дасаев не исключил, что будет на тренерской скамейке в этом матче.
«Пока не знаю, увидите ли вы меня на тренерской скамейке. Если пригласят, то я с удовольствием приду. Проведение таких матчей — хорошая идея. Есть люди, которые ещё помнят историю нашего футбола. Им благодарность, что они вспоминают и делают такие матчи легенд сборной России, «Спартака», «Зенита». Считаю, что это хорошая идея», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Комментарии
- 3 августа 2023
-
15:16
-
15:14
-
15:10
-
15:06
-
15:05
-
15:05
-
14:40
-
14:31
-
14:21
-
14:15
-
14:03
-
14:02
-
13:55
-
13:50
-
13:42
-
13:38
-
13:17
-
13:12
-
13:06
-
13:06
-
12:56
-
12:47
-
12:38
-
12:30
-
12:27
-
12:19
-
12:16
-
12:06
-
12:00
-
11:52
-
11:48
-
11:47
-
11:30
-
11:19
-
11:15
Партнерский контент