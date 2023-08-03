Стали известны все пары 1/8 финала женского ЧМ-2023
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Сегодня, 3 августа, завершился групповой этап проходящего в эти дни в Австралии и Новой Зеландии женского чемпионата мира 2023 года. По его итогам 16 из 32 команд смогли пробиться в плей-офф, где сыграют друг с другом в 1/8 финала.
Пары 1/8 финала выглядят следующим образом:
Швейцария — Испания.
Нидерланды — ЮАР.
Япония — Норвегия.
Швеция — США.
Австралия — Дания.
Франция — Марокко.
Англия — Нигерия.
Колумбия — Ямайка.
Матчи 1/8 финала пройдут 5-8 августа. Восемь сильнейших команд этой стадии сыграют друг с другом за выход в полуфинал.
Матч за третье место на чемпионате мира 2023 года пройдёт 19 августа. Проведение финального матча запланировано на 20 августа.
Чемпионат мира 2023 года — первый, проходящий сразу в двух странах.
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