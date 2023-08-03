Сборная Марокко обыграла Колумбию и вышла в плей-офф женского ЧМ-2023

Сегодня, 3 августа, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встретились сборные Марокко и Колумбии. Игра проходила на стадионе «Перт Ректангулар» (Перт, Австралия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 по московскому времени. Матч завершился победой марокканок со счётом 1:0.

Сборная Марокко открыла счёт в концовке первого тайма. Автором быстрого гола стала Анисса Лахмари. Во второй половине встречи изменений на табло не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу марокканок.

Таким образом, сборная Марокко набрала шесть очков и сравнялась по этому показателю с Колумбией. Именно эти две сборные вышли из группы, опередив Германию (4 очка) и Южную Корею (1 очко).

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.