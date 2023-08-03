Адамов: предложение от «Зенита» не стало неожиданным. Я этого очень хотел и ждал

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов прокомментировал свой переход в стан сине-бело-голубых. Он признался, что очень ждал подписания контракта с «Зенитом» и хотел этого.

«Мне очень приятно здесь находиться. Нравятся традиции, которые есть у клуба, такие как презентация. Эмоции положительные.

Адаптация проходит отлично. Решаю разные бытовые вопросы. 16-й номер решил взять, потому что все предыдущие были заняты. Поэтому взял этот номер.

Предложение от «Зенита» не стало неожиданным. Я этого очень хотел и ждал. Примерно в конце прошлого сезона начались разговоры об этом», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Адамов перешёл в «Зенит» из «Сочи». В обратном направлении отправился голкипер Никита Гойло, который был арендован сочинской командой до конца нынешнего сезона.