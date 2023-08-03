Защитник «Зенита» Эракович: мне бы хотелось стать страхом и ужасом для остальных команд

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович заявил, что его имя никак не связано со страхом и в Сербии считается абсолютно нормальным.

«Моё имя связано со страхом? Нет. Конечно, мне бы хотелось стать страхом и ужасом для остальных команд. Но это шутка. В Сербии это абсолютно нормальное имя. Так что ничего особенного», — передаёт слова Эраковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

22-летний Эракович перешёл в «Зенит» из «Црвены Звезды» в июле 2023 года. До этого имя футболиста было связано с возможным переходом в московский «Спартак» и «Краснодар». Соглашение Эраковича с «Зенитом» подписано по схеме «4+1». Сербский защитник уже успел дебютировать в составе своей новой команды в РПЛ.