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Эракович: я доволен тем, как проходят игры в России. Впечатление на высоком уровне

Эракович: я доволен тем, как проходят игры в России. Впечатление на высоком уровне
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович поделился впечатлениями от игры за сине-бело-голубых. Он признался, что доволен тем, как проходят матчи в России.

«Я был приятно удивлён, что почти в первой игре вышел на поле. Конечно, расстроен, что мой партнёр получил травму. Но это спорт. Я остался доволен матчем, уровнем игры, стадионом. И тем, как вообще проходят игры в России. Впечатление на высоком уровне.

Я пока не настолько хорошо понимаю русский язык, несмотря на родственность. Но, надеюсь, в ближайшее время буду понимать всё лучше. Поход в Русский музей получился классным. Пришло много болельщиков. Мне всё понравилось», — передаёт слова Эраковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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