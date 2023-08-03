Марокко стало первой арабской страной в истории, вышедшей в плей-офф женского ЧМ

Сборная Марокко стала первой арабской страной в истории, которая смогла пробиться в плей-офф женского чемпионата мира по футболу.

Ранее командам из этого региона никогда не удавалось принять участие в играх на вылет, несмотря на то что чемпионаты мира по футболу среди женщин проходят с 1991 года.

Сборная Марокко вышла из группы с Колумбией, Германией и Южной Кореей. В активе африканской страны шесть набранных очков. Марокканки смогли гарантировать себе участие в плей-офф лишь в матче последнего тура, в котором обыграли Колумбию (1:0). Германия же, которая считалась одним из главных фаворитов турнира, в своей игре не смогла обыграть Южную Корею (1:1), что и позволило Марокко выйти в плей-офф.

В 1/8 финала Марокко сыграет с Францией.