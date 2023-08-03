Президент ФИФА лично поздравил футболистку в хиджабе с выходом в плей-офф ЧМ-2023
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Президент ФИФА Джанни Инфантино лично поздравил с выходом в плей-офф женского ЧМ-2023 защитницу сборной Марокко Нухайлу Бензину — первую футболистку в хиджабе за всю историю мундиалей. Бензина вышла на поле в составе марокканской команды в решающем матче группового этапа.
Напомним, сегодня, 3 августа, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встретились сборные Марокко и Колумбии. Игра проходила на стадионе «Перт Ректангулар» (Перт, Австралия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 по московскому времени. Матч завершился победой марокканок со счётом 1:0.
Сборная Марокко набрала шесть очков и сравнялась по этому показателю с Колумбией. Именно эти две сборные вышли из группы, опередив Германию (4 очка) и Южную Корею (1 очко).
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