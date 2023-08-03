Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гранат: с удовольствием приму участие в матче легенд сборной России и «Спартака»

Гранат: с удовольствием приму участие в матче легенд сборной России и «Спартака»
Комментарии

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат заявил, что с удовольствием бы поучаствовал в ретроматче с участием легенд «Спартака» и сборной России.

«Если пригласят и я попаду в основной список, то с удовольствием приму участие в этом матче. Для болельщиков из-за нашего неучастия в еврокубках надо что-то своё придумывать и поддерживать. Я очень положительно отношусь к таким матчам. Приятно смотреть, когда заслуженные люди играют на хорошем уровне. Пусть не на той скорости, но всё равно приятно смотреть», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее стало известно, что матч сборной России и «Спартака» пройдёт в Москве 18 августа на стадионе красно-белых.

Материалы по теме
Дасаев: благодарность людям, которые помнят историю и делают матчи легенд сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023