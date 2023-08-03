Гранат: с удовольствием приму участие в матче легенд сборной России и «Спартака»

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат заявил, что с удовольствием бы поучаствовал в ретроматче с участием легенд «Спартака» и сборной России.

«Если пригласят и я попаду в основной список, то с удовольствием приму участие в этом матче. Для болельщиков из-за нашего неучастия в еврокубках надо что-то своё придумывать и поддерживать. Я очень положительно отношусь к таким матчам. Приятно смотреть, когда заслуженные люди играют на хорошем уровне. Пусть не на той скорости, но всё равно приятно смотреть», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее стало известно, что матч сборной России и «Спартака» пройдёт в Москве 18 августа на стадионе красно-белых.