Гранат: с удовольствием приму участие в матче легенд сборной России и «Спартака»
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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат заявил, что с удовольствием бы поучаствовал в ретроматче с участием легенд «Спартака» и сборной России.
«Если пригласят и я попаду в основной список, то с удовольствием приму участие в этом матче. Для болельщиков из-за нашего неучастия в еврокубках надо что-то своё придумывать и поддерживать. Я очень положительно отношусь к таким матчам. Приятно смотреть, когда заслуженные люди играют на хорошем уровне. Пусть не на той скорости, но всё равно приятно смотреть», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее стало известно, что матч сборной России и «Спартака» пройдёт в Москве 18 августа на стадионе красно-белых.
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