Источник: «Спартак» не намерен завершать трансферную кампанию после приобретения Рябчука

Московский «Спартак» не намерен завершать летнюю трансферную кампанию после подписания защитника сборной Молдавии и «Олимпиакоса» Олега Рябчука. У красно-белых есть ещё несколько трансферных целей на это лето, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, «Спартак» по-прежнему интересуется защитником «Бохума» Эрханом Машовичем и футболистом «Челси» Малангом Сарром. Кроме того, московский клуб намерен усилить амплуа центрального нападающего.

Напомним, по данным СМИ, о трансфере Рябчука в «Спартак» будет объявлено в ближайшее время. Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в 45 матчах, в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 4 млн. Ранее сообщалось, что «Спартак» улучшил предложение по Рябчуку почти до € 7 млн с учётом бонусов.