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Жирков — о Фернандесе: если «Зенит» сделал предложение, то почему бы не перейти?

Жирков — о Фернандесе: если «Зенит» сделал предложение, то почему бы не перейти?
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Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков высказался о переходе коллеги по амплуа Марио Фернандеса в санкт-петербургский клуб, отметив, что российский футболист сможет стать усилением для сине-бело-голубых.

«Я не знаю всех нюансов трансфера, слышал, что он был до этого в Бразилии. Не знаю, обсуждался ли в ЦСКА вопрос о его возвращении или нет, но если «Зенит» сделал предложение, то почему бы не перейти? Думаю, что для «Зенита» Марио станет усилением. На этой позиции играет Караваев, будут вдвоём конкурировать, чтобы после пятого чемпионства подряд не закисли», — приводит слова Жиркова Metaratings.

Фернандес перешёл в «Зенит» на правах свободного агента из «Интернасьонала», несмотря на некое «джентльменское соглашение», которое якобы было у защитника с ЦСКА, как об этом заявляли в московском клубе.

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