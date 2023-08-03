Круговой: ну уйдут бразильцы, и что? «Зенит» не посыплется

Футболист «Зенита» Данил Круговой высказался об уходе из стана сине-бело-голубых бразильца Малкома. По его мнению, уход звёздного форварда никак не скажется на игре команды из Петербурга. Также Круговой рассказал, что Малком обещал приехать и попрощаться с командой.

«Успели ли попрощаться с Малкомом? После первой игры с «Нижним» (2:0) нам сказали, что он уже уезжает. Он не тренировался, не играл, поэтому попрощались с ним на базе после игры. Но Малком сказал, что он ещё вернется, чтобы мы его через «коридор» пропустили.

Может быть, на тренировку приедет. Я думаю, что он ещё на домашнюю игру нашу сможет прийти. Как раз ближайший матч в Питере у нас именно с «Динамо». Хотя на эту встречу вряд ли получится у него приехать. Наверное, когда у Малкома будет свободное время, он приедет. Ему ведь ещё нужно с болельщиками попрощаться — он обещал.

Повлияли как-то на Малкома и Клаудиньо слухи о возможном уходе в последнее время? Так это и так вокруг них ходило уже давно. Мы же профессионалы. У нас есть кем заменить любого игрока. Тем более мы не просто так тренируемся. Одни и те же игроки должны, что ли, выходить на поле? У нас ещё есть кому поиграть.

Зря конкуренты надеются, что мы посыплемся? Ну конечно, зря. Ну уйдут эти игроки, и что? Конечно, мы не посыплемся. Есть люди, которые могут заменить ушедших или тех, кто может уйти. Они делают шаг вперёд. Они же не делают шаг назад», — приводит слова Кругового интернет-портал «Известия».