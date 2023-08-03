Круговой рассказал, как освоились в «Зените» Александр Коваленко и Денис Адамов

25-летний российский защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о новичках команды — полузащитнике Александре Коваленко и голкипере Денисе Адамове.

«Коваленко первое время было тяжело. Где-то он проигрывал на тренировках, не успевал в каких-то моментах. Сначала была непонятная история с ним. А потом освоился и теперь с каждым днём всё прибавляет и прибавляет. Сейчас уже набирает свои оптимальные кондиции. Думаю, скоро наберёт максимум.

А Денчик Адамов только приехал, но я его знаю хорошо. Мы давно знакомы. Это хороший квалифицированный футболист, вратарь. Думаю, когда у него появится возможность, он ей воспользуется», — приводит слова Кругового интернет-портал «Известия».