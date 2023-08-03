Круговой рассказал, как освоились в «Зените» Александр Коваленко и Денис Адамов
Поделиться
25-летний российский защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о новичках команды — полузащитнике Александре Коваленко и голкипере Денисе Адамове.
«Коваленко первое время было тяжело. Где-то он проигрывал на тренировках, не успевал в каких-то моментах. Сначала была непонятная история с ним. А потом освоился и теперь с каждым днём всё прибавляет и прибавляет. Сейчас уже набирает свои оптимальные кондиции. Думаю, скоро наберёт максимум.
А Денчик Адамов только приехал, но я его знаю хорошо. Мы давно знакомы. Это хороший квалифицированный футболист, вратарь. Думаю, когда у него появится возможность, он ей воспользуется», — приводит слова Кругового интернет-портал «Известия».
Материалы по теме
Комментарии
- 3 августа 2023
-
18:16
-
18:12
-
18:01
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:32
-
17:26
-
17:26
-
17:23
-
17:20
-
16:45
-
16:41
-
16:25
-
16:19
-
16:12
-
15:55
-
15:55
-
15:48
-
15:39
-
15:26
-
15:21
-
15:21
-
15:16
-
15:14
-
15:10
-
15:06
-
15:05
-
15:05
-
14:40
-
14:31
-
14:21
-
14:15
-
14:03
-
14:02
Партнерский контент