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Круговой рассказал, как освоились в «Зените» Александр Коваленко и Денис Адамов

Круговой рассказал, как освоились в «Зените» Александр Коваленко и Денис Адамов
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25-летний российский защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о новичках команды — полузащитнике Александре Коваленко и голкипере Денисе Адамове.

«Коваленко первое время было тяжело. Где-то он проигрывал на тренировках, не успевал в каких-то моментах. Сначала была непонятная история с ним. А потом освоился и теперь с каждым днём всё прибавляет и прибавляет. Сейчас уже набирает свои оптимальные кондиции. Думаю, скоро наберёт максимум.

А Денчик Адамов только приехал, но я его знаю хорошо. Мы давно знакомы. Это хороший квалифицированный футболист, вратарь. Думаю, когда у него появится возможность, он ей воспользуется», — приводит слова Кругового интернет-портал «Известия».

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