Жирков: Спартак» и «Локомотив» смогут составить конкуренцию «Зениту»

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков высказался о возможном возвращении Сердара Азмуна в петербургский клуб, а также назвал команды, которые будут бороться за чемпионство.

«Я впервые слышу о возвращении Азмуна, я читал, что он травмирован. Сердар — отличный нападающий, который играл очень хорошо и забивал. Решение должно принимать руководство. Я думаю, что в этом году «Спартак» и «Локомотив» смогут составить какую-то конкуренцию с «Зенитом». ЦСКА? У них очень короткая скамейка, если никого не купят, то им будет тяжело», — приводит слова Жиркова Metaratings.

ЦСКА начал новый сезон Российской Премьер-Лиги с поражения от «Урала» в Екатеринбурге (1:2), а затем обыграл «Ахмат» в Грозном (3:2). На старте Фонбет Кубка России армейский клуб разгромил «Оренбург» со счётом 6:0.