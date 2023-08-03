Жирков: Спартак» и «Локомотив» смогут составить конкуренцию «Зениту»

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков высказался о возможном возвращении Сердара Азмуна в петербургский клуб, а также назвал команды, которые будут бороться за чемпионство.
«Я впервые слышу о возвращении Азмуна, я читал, что он травмирован. Сердар — отличный нападающий, который играл очень хорошо и забивал. Решение должно принимать руководство. Я думаю, что в этом году «Спартак» и «Локомотив» смогут составить какую-то конкуренцию с «Зенитом». ЦСКА? У них очень короткая скамейка, если никого не купят, то им будет тяжело», — приводит слова Жиркова Metaratings.
ЦСКА начал новый сезон Российской Премьер-Лиги с поражения от «Урала» в Екатеринбурге (1:2), а затем обыграл «Ахмат» в Грозном (3:2). На старте Фонбет Кубка России армейский клуб разгромил «Оренбург» со счётом 6:0.
- 3 августа 2023
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