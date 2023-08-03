Аренда Марадишвили в «Урал» под угрозой срыва. Игрок не хочет падать в зарплате

Переход 23-летнего полузащитника московского «Локомотива» Константина Марадишвили в «Урал» на правах аренды может сорваться. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Игрок не хочет падать в зарплате при переходе в екатеринбургский клуб. Сторона футболиста рассчитывает на то, что разницу между зарплатами возьмёт на себя «Локомотив», что не устраивает московский клуб. Марадишвили получает в «Локомотиве» 7 млн рублей в месяц.
Марадишвили в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги сыграл лишь в одном матче за «Локомотив» и не смог отметиться результативными действиями.
В прошлом сезоне игрок провёл 21 матч в РПЛ и отметился двумя голами и одной результативной передачей.
По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 1,8 млн.
- 3 августа 2023
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