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«Челси» договорился с «Брайтоном» о переходе голкипера Роберта Санчеса

«Челси» договорился с «Брайтоном» о переходе голкипера Роберта Санчеса
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«Челси» согласовал стоимость голкипера Роберта Санчеса с «Брайтоном». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, 25-летний вратарь обойдётся синим в € 29 млн, включая бонусы. Отмечается также, что лондонский клуб по-прежнему договаривается с «чайками» относительно полузащитника Мойсеса Кайседо.

Роберт Санчес перебрался в «Брайтон» из «Леванте» в возрасте 17 лет. Вратарь выступал на правах аренды за «Форест Грин Роверс» во второй лиге Англии и «Рочдейл» из первой лиги. За основной состав своего клуба он провёл 90 матчей. Голкипер имеет в своём активе один официальный матч за сборную Испании.

Контракт Роберта истекает 30 июля 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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