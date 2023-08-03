«ПСЖ» вскоре объявит о переходе Дембеле — Романо

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле завершает переход в «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, 26-летний француз подпишет пятилетний контракт с парижанами в течение ближайших нескольких дней, игрок уже прошёл медицинское обследование. «Барселона» получит € 50 млн за Усмана, который выступает за каталонский клуб с 2017 года. Прежде нападающий играл за «Боруссию» Дортмунд и «Ренн».

В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.