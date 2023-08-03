Сергей Белых: «Спартак» — с запасом сильнейший бренд в России

Новый исполнительный директор московского «Спартака» Сергей Белых рассказал, с какими проблемами успел столкнуться в московском клубе, а также заявил, что бренд красно-белых является сильнейшим в России и Восточной Европе.

«Я отвечаю за бизнес-развитие: коммерция, маркетинг, а также бэк-офис — финансы, кадры, развитие систем. Если коротко — реализация коммерческого потенциала «Спартака». С какими проблемами успел столкнуться в «Спартаке»? Отметил бы не проблемы, а общую ситуацию. Только прошла пандемия, введён Fan ID, сложная политическая ситуация — всё существенным образом сказывается на посещаемости. И это относится не только к «Спартаку», но и в целом к российскому футболу как к развлекательной индустрии. Нам предстоит детально изучить ситуацию и разработать комплексную программу коммерческого развития клуба для максимальной реализации его маркетингового потенциала. Нужны новые подходы к позиционированию бренда, новая коммуникационная программа.

Примером может служить опыт с «Авангардом» — за четыре года нам удалось стабильно закрепить его в топ-5 медийных спортивных клубов России и, вернувшись в Омск, обеспечить аншлаги почти на всех матчах в сезоне. «Спартак» по медийности уже на лидирующих позициях, но потенциал — кратно выше. Наша задача — его реализовать. «Зенит» — главный конкурент «Спартака» за звание самого медийного клуба? Есть цифры, и они говорят, что «Спартак» конкурирует в первую очередь с «Зенитом». Понятно, берутся разные срезы на разных платформах. Но стабильно топ-3 занимают футбольные клубы, а «Спартак» с «Зенитом» лидируют. Если мы говорим о популярности в целом, «Спартак» — с запасом сильнейший бренд. Я бы даже сказал, сильнейший в Восточной и Центральной Европе. Если в него системно и качественно вкладываться — не только денежно, но и технологически, с помощью разных инструментов и коллабораций, — можно добиться заметных результатов», — приводит слова Белых Sport24.