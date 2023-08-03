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«Тобол» проиграл «Базелю», но вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

«Тобол» проиграл «Базелю», но вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций
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Сегодня, 3 августа, прошёл ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между казахстанским «Тоболом» и швейцарским «Базелем». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Первая игра между этими командами завершилась победой «Тобола» со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт в середине первого тайма усилиями немецкого нападающего «Базеля» Антона Каде. Вскоре швейцарцы увеличили преимущество в счёте, реализовав пенальти. С «точки» отличился 26-летний Жан-Кевин Огустен. Однако под занавес первого тайма казахстанская команда отыграла один гол. Постарался ивуарийский форвард хозяев Серж Дебле, переигравший голкипера при исполнении одиннадцатиметрового удара.

Несмотря на активные попытки «Базеля» вернуть себе инициативу, «Тобол» больше не позволил сопернику отличиться и, таким образом, вышел в следующий квалификационный раунд Лиги конференций.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2023, четверг. 17:00 МСК
Тобол
Костанай, Казахстан
Окончен
1 : 2
Базель
Базель, Швейцария
0:1 Каде – 26'   0:2 Огустен – 32'   1:2 Дебле – 43'
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