Дмитрий Хомуха: с учётом изменений в «Зените» Азмун — это усиление

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Хомуха предположил, как возможное возвращение нападающего Сердара Азмуна в «Зенит» скажется на команде Сергея Семака.
«В любом случае Азмун — футболист хорошего европейского уровня. С учётом тех изменений, которые происходят в «Зените», для клуба это усиление. Не будет ли перебора нападающих в клубе? Менеджмент петербуржцев всё сопоставляет. Там работают неглупые люди, раз «Зенит» становится пять раз подряд чемпионом. Если они принимают решение о возвращении Азмуна, значит, оно оправданно с их точки зрения», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».
Напомним, ранее появилась информация, что «Зенит» уже начал переговоры с «Байером» по Сердару Азмуну. Сообщалось, что леверкузенцы хотят выручить с продажи 28-летнего форварда € 10 млн.
- 3 августа 2023
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